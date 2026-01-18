Der Wagen kommt nach einer langen Geraden von der Straße ab und prallt gegen Betonblöcke. Rettungskräfte können dem Fahrer nicht mehr helfen.

Cochstedt - Auf einer Straße am Flughafen Cochstedt ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Nach einer längeren Geraden sei sein Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen mehrere Betonblöcke gestoßen, die einen Wirtschaftsweg begrenzten, teilte die Polizei zum bisherigen Ermittlungsstand mit. Der Fahrer starb demnach noch an der Unfallstelle. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.