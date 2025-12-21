Weihnachtlich beleuchtete Traktoren sorgen in der Regel für Aufsehen. Im Landkreis Celle hat ein Autofahrer allerdings nun so einen Trecker übersehen – mit Folgen für ihn und seinen Beifahrer.

Trotz Weihnachtsbeleuchtung am Trecker hat ein Autofahrer im Landkreis Celle die Landmaschine übersehen - es kam zu einem Zusammenstoß. (Symbolbild)

Winsen (Aller) - Ein Autofahrer ist im Landkreis Celle mit einem beleuchteten Weihnachtstrecker zusammengestoßen und danach mit seinem Wagen in einem Straßengraben gelandet. Der Trecker war am Samstagabend zusammen mit drei weiteren weihnachtlich beleuchteten Traktoren auf der Bundesstraße 3 zwischen Celle und Wolthausen unterwegs, als der 30 Jahre alte Autofahrer mit seinem Wagen mit dem letzten Trecker der Kolonne zusammenstieß, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Landmaschinen hatten zuvor an einer Traktorlichterfahrt teilgenommen.

Wie die Beamten mitteilten, hatte der 30-Jährige den Trecker übersehen – trotz eingeschalteter Weihnachtsbeleuchtung. Auch mit einer Vollbremsung konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sein Wagen touchierte den Trecker, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Treckerfahrer blieb laut Polizei unverletzt. Auto und Trecker wurden beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun, warum der Autofahrer den Trecker mit Beleuchtung übersah. „Genau das ist die Frage“, sagte der Polizeisprecher. Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Fahrer habe es nicht gegeben. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.