Ein 65-Jähriger verliert beim Einparken die Kontrolle über sein Auto und überrollt seine Frau. Die Polizei ermittelt nach dem Unfall auf dem Grazer Damm.

Berlin - Tragischer Unfall in Berlin-Schöneberg: Ein 65-jähriger Autofahrer hat beim Rückwärtseinparken seine eigene Ehefrau überrollt, die mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus kam. Die 59-Jährige wollte ihren Mann laut Polizei abends auf dem Grazer Damm in eine Parklücke einweisen, als dieser einen medizinischen Notfall erlitt und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernahm die Ermittlungen.