Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer ist in Ostfriesland zweimal nacheinander von der Polizei angehalten worden. (Symbolbild)

Norden - Binnen weniger Stunden ist ein 18-Jähriger in Ostfriesland zweimal unter Drogeneinfluss Auto gefahren und beide Male von der Polizei erwischt worden. Zunächst hatte eine Streife den 18-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend in der Innenstadt von Norden (Landkreis Aurich) gestoppt, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss fuhr. Sie untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt.

Nur wenige Stunden später wurde der 18-Jährige mit seinem Auto dann in der Nacht erneut von Polizisten angehalten - diesmal im Nachbarort Hage. Die Polizisten leiteten ein weiteres Ermittlungsverfahren ein. Auch eine zweite Blutprobe wurde veranlasst. Bei dieser Kontrolle nahmen die Beamten dem 18-Jährigen zudem die Fahrzeugschlüssel ab.