Vechelde - Mit einem Auto soll ein Mann am Samstag zwei Menschen in der niedersächsischen Gemeinde Vechelde im Landkreis Peine leicht verletzt und einen Hund getötet haben. Der wohl unter Alkoholeinfluss stehende 56 Jahre alte Tatverdächtige sei zunächst durch ein geschlossenes Zufahrtstor einer Campingsplatzanlage gefahren, teilte die Polizei Salzgitter am Abend mit.

Das Tor sei gegen einen Mann geschleudert worden, der leichte Verletzungen erlitten habe. Auf einem Feldweg in der Nähe soll der Fahrer mit seinem Wagen dann auf einen anderen Mann zugefahren sein und ihn touchiert haben. Das Opfer erlitt den Angaben nach leichte Verletzungen, sein Hund wurde jedoch von dem Auto erfasst und starb.

Das Fahrzeug kam wegen eines Unfalls zum Stillstand und die Polizei konnte den Tatverdächtigen ergreifen, wie diese mitteilte. Es gebe Anhaltspunkte, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben könnte. Er kam demnach zur Begutachtung in eine Fachklinik.