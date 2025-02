In Nordsachsen wird auf der Bundesstraße ein Wolf überfahren. Die Fahrerin bleibt unverletzt.

Großenhain - Eine Frau hat auf der Bundesstraße 101 einen Wolf überfahren. Die 39-Jährige sei am Morgen in Richtung Großenhain (Landkreis Meißen) unterwegs gewesen, als das Tier vor ihr Auto sprang, teilte die Polizei mit. Sie konnte dem Wolf nicht mehr ausweichen und erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug. Das Tier starb noch an der Unfallstelle. Die Frau blieb unverletzt.