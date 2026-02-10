Mit seinem Auto kommt ein Mann von der Straße ab. Im Vorgarten prallt sein Wagen dabei nicht nur gegen einen Baum. Was nun auf ihn zukommt.

Hermsdorf - Im Saale-Holzland-Kreis ist ein 59-Jähriger mit seinem Auto in einen Vorgarten geraten. Der Wagen war in Hermsdorf von der Fahrbahn abgekommen und durch einen Zaun gefahren, heißt es von der Polizei. Danach rammte das Auto erst einen Telefonmast, bevor es im Vorgarten mit dem hinteren Fahrzeugteil in einem Bach zum Stehen kam.

Der Mann blieb bei dem Unfall am Montag unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei jedoch einen Wert von 1,95 Promille, weshalb er für eine Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.