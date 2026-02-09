Was die Flammen auslöst, ist noch unklar. Die Brandursachenermittler der Polizei fühlen dem ganzen nun auf den Zahn.

Burgstädt - Bei einem Autobrand in Burgstädt im Landkreis Mittelsachsen ist ein hoher Sachschaden entstanden. Nach Angaben der Polizei standen die beiden betroffenen Fahrzeuge über Nacht in der Kurt-Mauersberger-Straße und brannten dort vollständig aus. Die Flammen beschädigten zudem zwei weitere Autos sowie eine Hecke. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Der entstandene Schaden wird derzeit auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.