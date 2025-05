Berlin - Zwei abgestellte Autos haben in Berlin-Marzahn gebrannt, ein dritter Wagen wurde durch die Hitze beschädigt. Ein Anwohner alarmierte die Feuerwehr am späten Samstagabend zum Parkplatz in der Wuhletalstraße, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, niemand wurde verletzt. Die Polizei vermutet Brandstiftung als Ursache. Die Straße blieb eine Stunde lang gesperrt. In Berlin werden seit Jahren immer wieder Autos von Unbekannten angezündet. Erst am Samstagmorgen waren in Kreuzberg mehrere Fahrzeuge in Brand geraten. Anwohner hörten einen lauten Knall. Zwei Pkw brannten völlig aus, ein weiterer wurde stark beschädigt. Auch hier gehen die Beamten von Brandstiftung aus.