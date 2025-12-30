Dass schon vor Silvester Böller knallen und Raketen fliegen, ist nicht neu. Dass dabei wie in Celle Autos beschossen werden, allerdings schon.

Celle - Zwei Familienväter mit kleinen Kindern sollen an der Bundesstraße 3 in Celle fahrende Autos mit Silvesterraketen beschossen haben. Eine Streife traf die Gruppe am Montagabend nach dem Hinweis einer Verkehrsteilnehmerin auf einem parallel verlaufenden Radweg zwischen den Anschlussstellen Altencelle und Westercelle an, wie die Polizei mitteilte. Sie hatten demnach Silvesterböller und zwei Schreckschusswaffen dabei, für die keine Waffenscheine vorlagen. Waffen und Feuerwerk wurden sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach Autofahrern, die durch abgeschossenes Feuerwerk gefährdet wurden.