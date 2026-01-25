Ein Auto kracht gegen einen abgestellten Laster. Der Beifahrer wird lebensgefährlich verletzt und stirbt im Krankenhaus. Wer den Wagen gesteuert hat, ist bislang unklar.

Berlin - Der 16-jährige Beifahrer, der bei einem Autounfall in Berlin-Reinickendorf lebensgefährlich verletzt worden war, ist tot. Er starb an seinen Verletzungen am Samstagnachmittag in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen demnach weiter, insbesondere zum geflüchteten Fahrer des Wagens.

Das Auto krachte am frühen Freitagmorgen gegen einen geparkten Laster in der Aroser Allee, der Motor fing Feuer. Der 16-Jährige kam schwer verletzt mit Schädelbasis- und Beckenbruch ins Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten flüchtete der bislang unbekannte Fahrer.