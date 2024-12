In einer Autowerkstatt in Sonnewalde bricht ein Feuer aus. Der Brand ist unter Kontrolle. Die Feuerwehr hat einen wichtigen Hinweis für die Anwohner.

Sonnewalde - In einer Autowerkstatt in Sonnewalde (Landkreis Elbe-Elster) ist ein Feuer ausgebrochen. Die gesamte Werkstatt stehe in Brand, sagte Bürgermeister und Feuerwehrsprecher Felix Freitag. Das Feuer sei unter Kontrolle, es gebe keine Verletzten. Das Unternehmen biete unter anderem einen Reifenservice an.

Zwischenzeitlich seien rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Gegen 7.30 Uhr waren nach Angaben von Freitag noch knapp 80 Feuerwehrleute vor Ort. Zur Ursache wurden zunächst keine Angaben gemacht. In der Halle würden zahlreiche Gegenstände wie Reifen gelagert, sagte Freitag. Das erschwere die Löscharbeiten.

Die Feuerwehr gab eine Warnung an die Anwohner heraus und empfahl, wegen des Rauches Fenster und Türen geschlossen zu halten.