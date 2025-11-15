Berlin - In einer Autowerkstatt in Berlin-Weißensee ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr griffen die Flammen bereits auf das Dach über, als die ersten Einsatzkräfte in der Langhansstraße eintrafen. Niemand wurde verletzt. Der Technische Dienst der Feuerwehr öffnete demnach mit Spezialgerät die Dachhaut. Eine Drohne kam zum Einsatz, um mögliche Glutnester zu identifizieren. Die Einsatzkräfte konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern und die Flammen löschen. 62 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar.