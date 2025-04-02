Die bulgarische Hellseherin Baba Wanga hat einige düstere Vorhersagen für das Jahr 2026 gemacht. Was sie angekündigt hat und womit sie so bekannt wurde.

Die Hellseherin Baba Wanga sorgte immer wieder mit ihren Prophezeiungen für Aufsehen.

Petrich (Bulgarien). – Was hält das Jahr 2026 für uns beziehungsweise die Menschheit bereit? Glaubt man der blinden Seherin Baba Wanga (†85), sieht es für 2026 nicht rosig aus.

Bereits zu Lebzeiten sorgte die Hellseherin mit ihren Visionen für Aufsehen. So soll sie beispielsweise den Tod von Prinzessin Diana (†36), den Zusammenbruch der Sowjetunion sowie die Terroranschläge vom 11. September 2001 vorhergesagt haben, berichtet Watson.de.

Lesen Sie auch: Vulkanaktivität auf Island lässt nach

Außerirdische, Krieg, Naturkatastrophen: Baba Wangas Vorhersagen für das Jahr 2026

Für das Jahr 2026 soll Baba Wanga schwere Naturkatastrophen angekündigt haben. Dazu zählen Erdbeben, Vulkanausbrüche und extreme Wetterlagen. Es sollen zwischen sieben und acht Prozent der Landfläche weltweit betroffen sein – eine Hiobsbotschaft für wichtige Infrastrukturen und Ökosysteme.

Ein weiterer düsterer Punkt betrifft die weltpolitische Lage. Wanga sprach von einer möglichen Ausweitung von Spannungen zwischen großen Staaten. Demnach könnte es zu einem offenen Konflikt zwischen Russland und den USA kommen, während auch der Konflikt zwischen Taiwan und China brisanter werden könnte. Manche deuten Baba Wanga Vorhersagen sogar als Hinweis auf den Beginn eines dritten Weltkriegs.

Auch vor künstlicher Intelligenz soll Baba Vanga gewarnt haben. Angeblich könne diese die Menschen nicht nur unterstützen, sondern sogar übertreffen und beherrschen.

Lesen Sie auch: Hetze und Morddrohungen: Die Angriffe auf Patrick Merk aus Wittenberg

Baba Wanga sagt Kontakt mit Außerirdischen vorher

Eine von Wangas ungewöhnlichsten Vorhersagen für das kommende Jahr: Im November 2026 soll es erstmals direkten Kontakt mit Außerirdischen geben. Sie sprach von einem großen Raumschiff, das in die Erdatmosphäre eindringt.

Spannend ist, dass Wissenschaftler aktuell tatsächlich ein Himmelsobjekt namens 3I/ATLAS beobachten. Dieses soll am 30. Oktober 2026 in einer Entfernung von rund 130 Millionen Meilen (etwa 209 Millionen Kilometer) an der Erde vorbeiziehen.

Der bekannte Harvard-Astronom Avi Loeb erklärte, das Objekt zeige ungewöhnliche Merkmale, die man so noch nie bei Kometen im Sonnensystem beobachtet habe. Ob darin ein Hinweis auf außerirdisches Leben steckt, bleibt jedoch offen.

Prophezeiungen ähnlich wie Nostradamus

Wie watson.de weiter ausführt, decken sich Baba Wangas Prophezeiungen teilweise mit denen von Nostradamus. Der Apotheker aus Frankreich lebte im 16. Jahrhundert und kündigte für 2025 einen großen Krieg in Europa an. Zudem warnte er vor einer Reihe verheerender Naturkatastrophen.

Lesen Sie auch: König Charles an Krebs erkrankt - Wusste Nostradamus es bereits?

Bei aller Schwarzmalerei muss jedoch hinzugefügt werden, dass die Vorhersagen der Hellseherin nicht alle eingetreten sind. So hatte Baba Wanga beispielsweise den Ausbruch des Dritten Weltkrieges für 2010 vorhergesagt, und auch der Tod von Wladimir Putin, den sie für 2024 prophezeit hatte, trat nicht ein.

Auch interessant: Händlerin kann Großmutters Ring mit riesigen Brillanten nicht bezahlen

Wer war die blinde Hellsehrin Baba Wanga?

Baba Wanga, die als Wangelia Pandewa Guschterowa am 31. Januar 1911 in Ostromdscha geboren wurde, war als sogenannte „Seherin von Petritsch“ besonders in Jugoslawien und in der Sowjetunion bekannt.

Ihre erste öffentlich bekannte Prophezeiung soll sie Anfang April 1941 gemacht haben. Darin soll ihr ein "strahlender Reiter" in mehreren Visionen offenbart haben, dass bald "schreckliche Dinge" geschehen würden.

Um 1950 war Baba Wanga angeblich die beliebteste Person in ihrer Region und so bekannt, dass sie Leute aus ganz Bulgarien anzog. In den 1980er Jahren war es dann fast nicht mehr möglich, ohne Beziehungen zu ihr zu gelangen. Die offizielle Wartezeit betrug ungefähr ein Jahr.

Im Laufe ihres Lebens erlangte sie somit den Ruf einer Seherin mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Sie starb am 11. August 1996 in Bulgarien.