Reanimation im Rettungswagen, doch jede Hilfe kam zu spät. Die Polizei sucht nach Antworten. Was bisher über den tragischen Fall bekannt ist.

Ilberstedt - Ein fünf Monate altes Baby ist in Ilberstedt gestorben. Wie die Leitstelle des Salzlandkreises mitteilte, ging der Notruf am Montagabend ein. Der Anrufer habe geschrien, man habe lediglich die Adresse und die Information erhalten, dass es sich um ein bewusstloses Kind handele.

Rettungskräfte rückten aus und versuchten das Baby im Haus zu reanimieren. Es starb jedoch noch an der Einsatzstelle im Rettungswagen. Eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg bestätigte, dass die Ermittlungen zu dem Fall laufen. Weitere Details zu den Hintergründen seien Teil der laufenden Ermittlungen. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.