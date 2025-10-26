Kriminalität Bad Schmiedeberger verlieren 56.000 Euro bei Onlinebetrug
Es ist eine bekannte Masche: Betrüger versprechen hohe Gewinne, Ahnungslose geben ihnen große Summen. Jetzt hat es einen solchen Fall in Bad Schmiedeberg gegeben.
26.10.2025, 11:48
Bad Schmiedeberg - Bei einem Computerbetrug sollen zwei Personen aus Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) 56.000 Euro verloren haben. Der Polizei schilderten sie, dass ihnen eine unbekannte Täterin eine Rendite mit Online-Trading versprochen habe, teilte das Polizeirevier Wittenberg mit. Beide Geschädigten hätten demnach die Summe angelegt; das Geld sei auf ein unbekanntes Konto transferiert worden.