Es ist eine bekannte Masche: Betrüger versprechen hohe Gewinne, Ahnungslose geben ihnen große Summen. Jetzt hat es einen solchen Fall in Bad Schmiedeberg gegeben.

Zwei Personen aus Bad Schmiedeberg haben sich bei der Polizei gemeldet, nachdem sie Opfer eines Betrugs wurden. (Symbolbild)

Bad Schmiedeberg - Bei einem Computerbetrug sollen zwei Personen aus Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) 56.000 Euro verloren haben. Der Polizei schilderten sie, dass ihnen eine unbekannte Täterin eine Rendite mit Online-Trading versprochen habe, teilte das Polizeirevier Wittenberg mit. Beide Geschädigten hätten demnach die Summe angelegt; das Geld sei auf ein unbekanntes Konto transferiert worden.