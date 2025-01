In einem Schwimmbad in Strausberg gerät zu viel Chlor ins Wasser und letztlich in die Luft. Die Polizei ermittelt.

Bäderbetriebe bestätigen Chlor-Unfall in Strausberg

In einer Schwimmhalle in Strausberg gab es einen Chlorgas-Unfall. (Symbolbild)

Strausberg - Die Verletzungen mehrerer Menschen in einer Schwimmhalle in Strausberg im Nordosten Brandenburgs sind auf einen verstärkten Chlor-Austritt zurückzuführen. Das Wasser sei mit Chlor kontaminiert gewesen und die Konzentration habe über den Grenzwerten gelegen, sagte Markus Derling, Geschäftsführer der Strausberger Bäder GmbH. Das Chlor sei auch in die Raumluft übergegangen.

Die Polizei bestätigte den Chlor-Austritt bislang nicht als Ursache für die Verletzungen. Die Ermittlungen zur Ursache liefen, es werde auch der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung geprüft.

25 Verletzte

Mehrere Besucher des Schwimmbades in Strausberg im Kreis Märkisch-Oderland hatten am Mittwoch über Übelkeit und Atemwegsreizungen geklagt. Der Geschäftsführer der Bäderbetriebe sprach von 25 Betroffenen. Verletzt wurden demnach 19 Schüler im Alter von 15 bis 16 Jahren, vier Mitarbeiter des Bades sowie zwei Lehrer. Neun Menschen kamen ins Krankenhaus, einer davon wurde mit einem Hubschrauber in eine Berliner Klinik gebracht.

Die anderen wurden nach Angaben des Geschäftsführers von ihren Eltern abgeholt. Eine Vielzahl von Rettungskräften und Einsatzkräften der Polizei war am Mittwochnachmittag ausgerückt. Worauf der Chlor-Austritt zurückzuführen sei, könne er bisher nicht sicher sagen, erklärte Derling. Die Schwimmhalle war weiterhin gesperrt.