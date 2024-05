Magdeburg - Sachsen-Anhalts Badeseen haben zum Start der Badesaison nach Angaben des Gesundheitsministeriums größtenteils eine „ausgezeichnete“ Wasserqualität. Das hätten die landesweit entnommenen Wasserproben gezeigt, die vom Landesamt für Verbraucherschutz analysiert wurden, erklärte eine Ministeriumssprecherin am Montag. Für 61 der 68 ausgewiesenen Badegewässer zwischen Arendsee und Zeitz habe es die Einstufung „ausgezeichnet“ gegeben. Das sind zwei Seen mehr als im Vorjahr.

Drei Gewässer wurden mit „ausreichend“ eingestuft, wie es von der Sprecherin hieß. Diese Bewertung erhielten das Strandbad Reinsdorf (Landkreis Wittenberg), der Badesee Klietz (Landkreis Stendal) und der Wolmirslebener Schachtsee (Salzlandkreis). Vier weitere Seen erhielten keine Einstufung, weil sie als Badegewässer neu ausgewiesen wurden oder Sanierungsmaßnahmen laufen.

In die Bewertung flossen den Angaben zufolge die Wasserqualität und verschiedene Verschmutzungsquellen mit ein. Vor Ort wurden etwa die Sichttiefe kontrolliert oder grobe Verunreinigungen wie Glas, Plastik und andere Abfälle in den Blick genommen. Am Mittwoch startet in Sachsen-Anhalt offiziell die Badesaison, die bis zum 15. September andauert.