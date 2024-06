Badeverbot wegen Bakterienbelastung: Eixer See in Peine

Peine - Wegen einer hohen Bakterienbelastung ist das Baden am Ostufer des Eixer Sees in Peine vorerst verboten. „Die in Wasserproben nachgewiesene hohe Konzentration an E. coli Bakterien stellt eine Gesundheitsgefahr für Badegäste dar“, teilte ein Sprecher des Landkreises Peine am Donnerstag mit. Eine Ursache für die Verunreinigung sei bisher nicht gefunden worden. Das Badeverbot gilt seit Donnerstag.

Die E. coli (Escherichia Coli) Bakterien werden immer wieder in Badeseen und anderen Gewässern gefunden. Sie können laut Umweltbundesamt ein Anzeichen für eine starke Verunreinigung durch Fäkalien sein. Weitere Proben wurden nach Angaben des Landkreises entnommen. Die Ergebnisse sollen Anfang der kommenden Woche vorliegen. Dann werde entschieden, ob das Badeverbot weiter verlängert wird.