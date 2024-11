Annalena Baerbock will mit Anstand in den Wahlkampf ziehen.

Cottbus - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will sich im anstehenden Wahlkampf zur Bundestagswahl nicht am politischen Gegner abarbeiten. „Wir werden uns an einen Wahlkampf, der darauf abzielt, den demokratischen Mitbewerber kleinzumachen und im Zweifel sogar mit Dreck zu bewerfen, nicht beteiligen“, sagte Baerbock beim Landesparteitag in Cottbus. Das sei eine Frage des Anstandes.

Sie stelle zunehmend einen Verfall der politischen Kultur in Deutschland fest, führte Baerbock aus. In einigen Ländern hätten Parteien die Grünen im Wahlkampf verbal angegriffen, weil ihnen das kurzfristig Stimmen gebracht habe. Sie seien nicht bereit, „über den Tag hinauszudenken“, so die Ministerin. Wir lebten in Zeiten, in denen das Miteinander von innen angegriffen werde. „Deshalb braucht es eine gradlinige Politik.“