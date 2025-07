Eine Unachtsamkeit führte am späten Abend zu dem Zusammenstoß. Doch nicht nur bei dem Baggerfahrer stellte die Polizei ein Fehlverhalten fest.

Bremen - Eine Unachtsamkeit eines Baggerfahrers hat am Abend zu Sachschäden und einer stundenlangen Sperrung auf der Autobahn 1 bei Bremen geführt. Der Mann war mit hochgefahrenem Baggerarm gegen eine digitale Verkehrsanzeige gefahren, die über der Autobahn montiert ist, wie die Polizei mitteilte. Zur Kontrolle des Schadens wurde die Strecke ab Bremen Mahndorf in Richtung Osnabrück gesperrt. Auch die Gegenrichtung war kurzzeitig gesperrt.

Der 39 Jahre alte Arbeiter war am Abend auf einer Autobahnbaustelle tätig, als es zu dem Unfall kam. Durch den Aufprall wurde ein Stahlträger stark verbogen, eine Verkehrskamera wurde aus ihrer Verankerung gerissen, ein Geländer brach und an den Betonfundamenten entstanden kleinere Risse. Später in der Nacht gab die Autobahnmeisterei Entwarnung. Der Schaden liegt nach Polizeischätzungen im sechsstelligen Bereich.

Keine Rettungsgasse - Fahrer verließen Fahrzeuge

Auch bei anderen Verkehrsteilnehmern stellte die Polizei Fehlverhalten fest. Den Angaben nach wurde keine Rettungsgasse gebildet. Menschen hätten stattdessen ihre Fahrzeuge verlassen. Stellenweise hätten bis zu drei Sattelzüge nebeneinander auf der Fahrbahn gestanden. Die Polizei machte daher erneut auf die Pflicht zum Bilden einer Rettungsgasse aufmerksam.