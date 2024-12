Vor allem bei Fahrten in den Harz, Richtung Niedersachsen und in den Süden sind die grauen Abellio-Züge bei Passagieren bekannt. Daran ändert sich nichts - trotz neuem Logo.

Magdeburg - Das derzeit noch vom Bahnunternehmen Abellio betriebene Dieselnetz in Sachsen-Anhalt wird ab dem kommenden Sonntag von der Bahntochter Start übernommen. Sowohl ein Großteil des Personals als auch der Züge werde dabei zum neuen Anbieter wechseln, teilte eine Sprecherin der Regionalverkehre Start Deutschland GmbH mit. Im Erscheinungsbild der Bahnen werden sich zunächst wenig ändern. Einzig die Logos sollen zunächst getauscht werden. In den kommenden Jahren sollen die Züge dann ein neues Erscheinungsbild im Landesdesign der Nahverkehrsgesellschaft Nasa bekommen.

Auch der bisherige Fahrplan bleibe im Wesentlichen bestehen, teilte die Unternehmenssprecherin mit. Es gebe lediglich kleine Anpassungen. So werde es am Wochenende eine neue Fahrtmöglichkeit von Wolfsburg nach Magdeburg geben. Eine schwach nachgefragte Fahrt zwischen Magdeburg und Güsten in der Nacht werde entfallen.

Fahrplan bleibt größtenteils bestehen

Insgesamt werden nach Unternehmensangaben 220 Triebfahrzeugführer und 180 Fahrgastbetreuer eingesetzt. 54 Fahrzeuge sollen übernommen werden, zusätzlich würden noch drei Fahrzeuge zur Unterstützung der Flotte angemietet. Die Übergabe erfolgt nach Bahnangaben zum Fahrplanwechsel in der Nacht zu Sonntag.

Das Dieselnetz umfasst nach Angaben des Infrastrukturministeriums die meisten dieselbetriebenen Strecken in Sachsen-Anhalt mit einem Leistungsvolumen von etwa 9,3 Millionen Zugkilometern pro Jahr. Der Vertrag mit dem aktuellen Betreiber Abellio wird dieses Jahr vorfristig enden, nachdem das Unternehmen 2021 in wirtschaftliche Schieflage geraten und in ein Schutzschirmverfahren eingetreten sei. Angesichts des Insolvenzverfahrens hätten sich alle Beteiligten auf eine Vergleichsvereinbarung geeinigt, hieß es im Frühjahr zur Bekanntgabe des neuen Betreibers.

Start wird zu einem der größten regionalen Anbieter

Die Regionalverkehre Start Deutschland GmbH wurde 2016 als

hundertprozentige Tochter der DB Regio AG gegründet, der Regionalverkehrssparte der bundeseigenen Deutschen Bahn. Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge gut 315 Mitarbeitende. Start fährt unter anderem in Hessen und Niedersachsen.