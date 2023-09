Bahn will Containerumschlag in Erfurt-Vieselbach verdoppeln

Das Logo der Deutschen Bahn leuchtet an einem Bahnhof hinter einer Ampel.

Erfurt - Die Deutsche Bahn will den Containerumschlag am Terminal Erfurt-Vieselbach verdoppeln. Dazu wurde ein 380 Tonnen schwerer und 23 Meter hoher Containerkran installiert, wie die Bahn am Samstag mitteilte. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre sei das Volumen um 60 Prozent auf mehr als 35.000 verladene Container gestiegen, hieß es weiter. Damit sei die Kapazitätsgrenze des Terminals erreicht worden. Treiber seien die steigenden Schienentransporte, aber auch die Firmenansiedlungen der vergangenen Jahre rund um Erfurt gewesen.

Der neue Kran überspannt den Angaben zufolge mit seinen 44 Metern drei Umschlaggleise und zwei Fahrspuren. Er werde mit Strom betrieben und ersetze den alten Dieselkran. Damit solle er künftig auch leiser arbeiten. Bund und Deutsche Bahn hätten dafür mehr als fünf Millionen Euro in die Hand genommen.

Über das Umschlagterminal Erfurt-Vieselbach fahren täglich Güterzüge von den deutschen Seehäfen Richtung Süden und in den Alpenraum.