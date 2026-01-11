Wintersturm „Elli“ verlief glimpflicher als befürchtet. Dennoch kam der Bahnverkehr in Teilen Deutschlands zeitweise zum Erliegen. Nun kündigt sich allmählich Entspannung an.

Berlin - Der wetterbedingt teils ausgesetzte Fernverkehr der Bahn in Norddeutschland ist nach Unternehmensangaben auf allen Hauptstrecken wieder angelaufen. Allerdings sei weiterhin nur ein reduziertes Angebot möglich und es könne noch zu Ausfällen kommen, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Sonntagvormittag mit.

Die Bahn hatte wegen der Folgen von Wintersturm „Elli“ den Fernverkehr im Norden Deutschlands seit Freitag zeitweise komplett eingestellt. Am Samstag hieß es dann, man wolle den Fernverkehr in Norddeutschland schrittweise wieder aufnehmen. So laufe der Bahnverkehr auf der Verbindung Hamburg–Bremen-Osnabrück–NRW–Frankfurt seit Samstagmittag wieder, hieß es von der Bahn.

Seit Sonntagfrüh fahren demnach auch wieder Züge auf den Verbindungen Hamburg–Hannover–Kassel–Süddeutschland, Berlin–Hannover–NRW und Hamburg–Berlin, wenn auch noch nicht wieder mit dem fahrplanmäßigen Angebot. Im Laufe des Sonntags soll nach Bahn-Angaben auch der Verkehr Richtung Dänemark und Niederlande sowie an die Küsten wieder aufgenommen werden.

Im Nahverkehr Schleswig-Holsteins und Niedersachsens komme es am Sonntag noch zu größeren Einschränkungen. „Mehrere Strecken können noch nicht befahren werden“, erklärte die Bahn. „Hier erwarten wir erst im Laufe des Tages schrittweise Erhöhungen des Fahrplanangebotes nach erfolgten Räumarbeiten.“ Die S-Bahn Hamburg fahre bereits „in großen Teilen Normalbetrieb“.

Die Deutsche Bahn bat Reisende, sich vor Fahrtantritt in der App „DB Navigator“ oder auf www.bahn.de über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Kunden könnten zudem weiterhin die kostenfreie Sonderhotline 08000 996633 nutzen.