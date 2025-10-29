Er war Mitglied des Gold-Vierers von Bundestrainer Kilian, der in München zum Olympiasieg rauschte. Nun ist Günter Haritz gestorben.

Berlin - Bahnrad-Olympiasieger Günter Haritz ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das teilte der deutsche Radsport-Verband German Cycling unter Berufung aus dem direkten Umfeld des gebürtigen Heidelbergers mit. Demnach erlag Haritz in der Nacht zum Mittwoch einem Krebsleiden.

Haritz gehörte in den 1970er Jahren dem Gold-Vierer von Bundestrainer Gustav Kilian an. Höhepunkt war der Olympia-Triumph von München zusammen mit Jürgen Colombo, Udo Hempel und Günther Schumacher. Dazu gewann der Blitz aus Leimen genannte Haritz in der Mannschaftsverfolgung auch 1970 und 1973 den WM-Titel. Er bestritt 83 Sechstagerennen, von denen er elf gewann.

Nach seiner aktiven Karriere betrieb er in seiner Heimatstadt Leimen ein Fahrradgeschäft und wurde zum Ehrenbürger der Stadt ernannt.