Cottbus - Lea Sophie Friedrich hat Platz drei im Keirin-Wettbewerb im Rahmen des Großen Preises von Deutschland auf der Radrennbahn in Cottbus belegt. Die 25-Jährige und frühere Weltmeisterin in dieser Disziplin musste sich wie schon am Vortag bei Platz zwei im Sprint den starken Britinnen beugen. Der Sieg ging dieses Mal an Lauren Bell vor Emma Finucane. Emma Hinze aus Cottbus, die am Tag zuvor als Fünfte ein gutes Comeback nach neunmonatiger Rennpause gegeben hatte, verzichtete auf einen Start.

Im Keirin der Männer ging der Sieg etwas überraschend an den Polen Mateusz Rudyk, der den fünfmaligen Olympiasieger und 16-maligen Weltmeister Harrie Lavreysen aus den Niederlanden und Rayan Halal aus Frankreich auf die Plätze verwies. Bester Deutscher war wie am Tag zuvor Luca Spiegel aus Kaiserslautern, der das kleine Finale gewann und Platz sieben belegte.