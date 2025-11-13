Pendler im RE1 erleben einen Schreckmoment: Ein Mann mit Messer sorgt für Aufregung – doch mutige Reisende greifen ein, bevor Schlimmeres passiert.

Erkner - Ein Mann mit einem Messer ist in einem Regionalzug nach Berlin von Mitreisenden überwältigt worden. Am frühen Mittwochmorgen sei der 26-Jährige im RE1 bei Erkner mit einem eingeklappten Taschenmesser auffällig geworden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach brachten mehrere Reisende ihn zu Boden und nahmen ihm das Messer ab.

Die alarmierten Polizisten stellten bei dem Mann einen psychischen Ausnahmezustand fest, ein Notarzt brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung.