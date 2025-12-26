Nach dem Unfall eines Güterzuges bei Elze bleibt die Bahnstrecke wohl noch länger dicht als bislang gedacht. Die Bahngesellschaft Metronom gibt einen Ausblick für Zugreisende.

Elze - Teile der Bahnstrecke zwischen Hannover und Göttingen bleiben nach der Entgleisung eines Güterzuges voraussichtlich bis mindestens Anfang Februar gesperrt. Das teilte Eisenbahngesellschaft Metronom mit. Sie entwickle ein planbares Ersatzkonzept mit festen Fahrtzeiten der Ersatzbusse.

Aktuell fahren diese stündlich, aber noch bis zum 29. Dezember ohne festen Fahrplan. Ab dem 30. Dezember ist ein Schienenersatzverkehr mit festem Fahrplan vorgesehen.

Ab Barnten (Landkreis Hildesheim) bestehe zusätzlich und zunächst nur am 26.12. die Möglichkeit, mit der Erixx-Linie RE10 über Sarstedt nach Hannover zu fahren, so Metronom. Damit ergänze man probeweise die Möglichkeit, mit der S-Bahn-Linie S4 nach Hannover zu kommen.

Verbindungen von Hannover nach Göttingen

Ab Hannover Hauptbahnhof alle zwei Stunden mit dem Metronom RE2 über Sarstedt nach Nordstemmen. In Nordstemmen erfolgt der Umstieg in den Busnotverkehr über Elze (Han.) nach Banteln.

Oder: Ab Hannover Hauptbahnhof stündlich mit der S-Bahn-Linie S4 über Bismarckstraße, Messe/Laatzen, Rethen (Leine) und Sarstedt bis nach Barnten. In Barnten erfolgt der Umstieg in den Busnotverkehr über Nordstemmen, Elze (Han.) bis Banteln.

Mit dem Busnotverkehr in beiden Fällen bis Banteln: Hier erfolgt der Umstieg in den Metronom RE2 stündlich nach Göttingen, mit allen planmäßigen Halten.

Verbindungen von Göttingen nach Hannover

Ab Göttingen stündlich mit dem Metronom RE2 bis nach Banteln, mit allen planmäßigen Halten. In Banteln erfolgt der Umstieg in den Busnotverkehr über Elze (Han.)

Mit dem Busnotverkehr:

Bis Nordstemmen: Umstieg in den alle 2 Stunden fahrenden Metronom RE2 über Sarstedt nach Hannover Hauptbahnhof.

Oder bis Barnten: Umstieg in die stündlich fahrende S-Bahn-Linie S4 nach Hannover Hauptbahnhof mit Halt in Sarstedt, Rethen (Leine), Messe/Laatzen und Bismarckstraße.

Oder bis Barnten (zunächst nur am 26.12.): Umstieg in die außerplanmäßig in Barnten haltende Erixx-Linie RE10 über Sarstedt nach Hannover Hauptbahnhof.

Der Busnotverkehr wird laut Metronom nicht immer korrekt in den elektronischen Fahrplanauskünften angezeigt. Reisende werden daher gebeten, sich auf der Metronom-Website zu informieren.

Die Deutsche Bahn machte zunächst keine Angaben, wann die Strecke wieder freigegeben werden kann. Wie lange die Instandsetzungsarbeiten konkret dauern, lasse sich erst nach Abschluss der Schadensbegutachtung prognostizieren, so eine Bahnsprecherin. Außer den Nahverkehrszügen sind Güterzüge betroffen, nicht aber der Fernverkehr.

Am Dienstag war bei Elze (Landkreis Hildesheim) ein Güterzug entgleist. Der Bundespolizei zufolge hatten sich mehrere Waggons des Güterzuges gelöst, die dann mit einem entgegenkommenden Güterzug kollidierten. Laut den Beamten wurden unter anderem mehrere hundert Meter Bahnschwellen komplett zerstört, Schienenkörper verbogen und Signalmasten zerstört.