Halle - Eine Bankmitarbeiterin hat in Halle/Saale einen Räuber in die Flucht geschlagen. Der maskierte Täter habe die Frau mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und Geld gefordert, teilte die Polizei in Halle nach dem Vorfall am Mittwoch mit. Der Räuber, der Englisch gesprochen habe, sei an der Mitarbeiterin gescheitert und flüchtete daraufhin. Eine Sprecherin der Polizei wollte am Donnerstagmorgen nicht genauer sagen, wie die Bankmitarbeiterin den Täter in die Flucht schlug.