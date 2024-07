Magdeburg - In der frisch sanierten Hyparschale sind ab Freitag Werke des Streetartkünstlers Banksy zu sehen. In der unautorisierten Ausstellung werden elf Originale und mehr als 40 weitere Werke aus privaten Sammlerbeständen gezeigt.

Die Identität von Banksy ist unbekannt. Die gesprayten Arbeiten des unter Pseudonym arbeitenden britischen Künstlers finden sich häufig auf Wänden oder Mauern an vielen internationalen Orten. Als Anerkennung für die Echtheit der Graffitiarbeiten gilt etwa ein Posting auf einer Banksy-Seite im Internet. Seine teils satirischen Kunstwerke behandeln politische Themen wie Krieg oder den Brexit, aber auch ethische oder gesellschaftliche Fragen wie den Konsum.

Mit dem berühmten Motiv „Girl With Balloon“

Diese Schwerpunkte bildet auch die Ausstellung „Banksy - A Vandal Turned Idol“ in Magdeburg ab. Die präsentierten Originale stammen vor allem aus den 2000er Jahren. Zu sehen ist unter anderem das beliebte Motiv „Girl With Balloon“, dieses wird in einer zweiteiligen Serie auf Leinwand ausgestellt. Dazu gibt es neben Drucken (Originalprints) auch einige Fotografien sowie einen VR-Bereich. Dabei können die Besucher mit einer Brille in eine virtuelle Welt voller Kunstwerke eintauchen.

Die baulich markante Hyparschale nahe der Elbe ist nach jahrelanger Sanierung und Leerstand im Juni wieder eröffnet worden. Sie war zwischenzeitlich vom Einsturz bedroht. Die Banksy-Ausstellung ist eines der ersten großen Events. Die Schau ist bis zum 10. November in der Landeshauptstadt zu sehen.