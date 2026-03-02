Ende Januar überfiel ein maskierter Räuber eine Bank im Chemnitzer Stadtzentrum. Der Täter entkam – nun wurde in Tschechien ein Verdächtiger geschnappt.

Chemnitz - Nach einem bewaffneten Banküberfall in Chemnitz hat die Polizei den mutmaßlichen Täter in Tschechien gestellt. Der 45-Jährige wurde bereits am 19. Februar in Olmütz im Osten des Landes festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde er nach Deutschland überstellt. Am Freitag wurde ein Haftbefehl wegen schweren Raubs in Vollzug gesetzt. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Den Angaben zufolge hatte der Verdächtige am 26. Januar eine Mitarbeiterin einer Bank im Chemnitzer Stadtzentrum mit einer Waffe bedroht und war anschließend mit mehreren Tausend Euro Beute geflüchtet. Die Polizei bat bei ihrer Suche nach dem Mann auch die Bevölkerung um Hinweise.

Laut Polizei gelang es Ermittlern anhand der vorliegenden Videoaufnahmen aus der Bank, den Maskierten zu identifizieren, allerdings konnte sein Aufenthaltsort zunächst nicht ermittelt werden. Der Mann soll die tschechische Staatsbürgerschaft besitzen, weshalb die tschechische Polizei um Unterstützung gebeten wurde.