Köln - Zum 50-jährigen Bestehen von BAP tritt Wolfgang Niedecken mit der Band am 10. Juli 2026 im Kölner Rheinenergie-Stadion auf. „Jetzt machen wir's“, sagte der 74 Jahre alte Sänger in Köln. „Natürlich kribbelt es jetzt schon. Es ist mein Wohnzimmer, ich habe hier wer weiß wie viele tolle Bands gesehen, aber ich verbinde es natürlich auch mit Fußball. Es fühlt sich total gut an.“

Bisher habe er immer Bedenken gehabt, in einem so großen Rahmen aufzutreten, aber das Jubiläum sei der richtige Anlass. Er wisse schon, mit welchem Stück er anfangen und mit welchem er enden wolle. Was dazwischen an Titeln komme, verändere er derzeit noch täglich.

BAP ist schon drei Mal im Rheinenergie-Stadion aufgetreten, aber immer im Vorprogramm der Rolling Stones, nie als Haupt-Band.