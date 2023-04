Pulsnitz - Barbara Lüke (parteilos) bleibt Bürgermeisterin der Stadt Pulsnitz in der Nähe von Dresden. Die Amtsinhaberin setzte sich am Sonntag im zweiten Wahlgang gegen den AfD-Kandidaten Frank Hannawald durch, teilte die Kommune am Abend mit. Lüke, Jahrgang 1968 und in Hildesheim geboren, kam auf 1974 Stimmen, Hannawald auf 1472. CDU-Kandidat Peer Tomschke war als dritte Kandidat nicht wieder angetreten. Beim ersten Wahlgang am 19. März hatte keiner von ihnen die erforderliche absolute Mehrheit erreichen können. Lüke bekam damals 39,2 Prozent aller abgegebenen Stimmen, Hannawald 32,9 und Tomschke 27,9 Prozent. Barbara Lüke ist seit 2016 im Amt.