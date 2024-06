Bad Schlema ist 2026 Gastgeber der zehnten Landesgartenschau in Sachsen. Dazu sind bereits Baumaßnahmen gestartet. Die Blumenschau nimmt auf den einstigen Uranbergbau in der Region Bezug.

Aue-Bad Schlema - Die Vorbereitungen für die Landesgartenschau 2026 in Aue-Bad Schlema sind in vollem Gange. Der Ersatzneubau von Brücken habe ebenso wie der Bau eines neuen Großspielplatzes begonnen, sagte Geschäftsführer Bernd Birkigt. Vorgesehen ist auch eine neue Verbindung zwischen Ober- und Niederschlema auf einer ehemaligen Bahntrasse. Investitionen von rund 13,6 Millionen Euro sind geplant, hinzu kommen 6,2 Millionen Euro für die Durchführung der Gartenschau. Die Baumaßnahmen wurden am Mittwoch offiziell eingeläutet und dazu eine Blutbuche gepflanzt.

Die Schau wird sich auf einem Areal von rund 30 Hektar erstrecken, das Gros davon nimmt der Kurpark von Bad Schlema ein. Da es sich hier um ehemaliges Uranbergbaugelände handle, seien die Baumaßnahmen eine besondere Herausforderung, betonte Birkigt. Denn sie müssten mit dem Bergbausanierer Wismut abgestimmt werden.

Die Gartenschau soll am 25. April 2026 ihre Türen bis Anfang Oktober öffnen. Sie steht unter dem Motto „Vom Wismutschacht zur Blütenpracht“. Dazu werden im Kurpark ein neuer Genussweg angelegt und gärtnerische Flächen mit Rabatten, Baumbepflanzungen und Sonderausstellungsteilen neu gestaltet. Für die Wechselbepflanzungen sind rund 4400 Quadratmeter vorgesehen mit 80.000 Blumenzwiebeln, 120.000 Frühjahrspflanzen und 50.000 Sommerblumen.