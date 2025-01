An den kommenden drei Wochenenden kommt es zu Einschränkungen im Berliner S-Bahn-Verkehr. Wegen neuerlicher Bauarbeiten im Nord-Süd-Tunnel sind mehrere S-Bahn-Linien unterbrochen.

Bauarbeiten im Nord-Süd-Tunnel an drei Wochenenden

Berlin - Auf der Nord-Süd-Verbindung der Berliner S-Bahn müssen sich Fahrgäste an den nächsten drei Wochenenden erneut auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Wegen Instandhaltungsarbeiten im Nord-Süd-Tunnel sind die Linien S1, S2, S25 und S26 von kommendem Freitag, 22.00 Uhr, bis Montagmorgen, 1.30 Uhr, zwischen Südkreuz und Gesundbrunnen unterbrochen, wie die Bahn mitteilte.

An den beiden darauffolgenden Wochenenden vom 17. bis zum 20. Januar sowie vom 24. bis zum 27. Januar ist lediglich der Abschnitt zwischen Yorckstraße und Gesundbrunnen gesperrt. Die Linien S2, S25 und S26 sind erneut unterbrochen. Für die S1 ändert sich den Angaben zufolge hingegen nichts. Die Bahn setzt Ersatzbusse ein, empfiehlt aber, auf die U-Bahn oder den Regionalverkehr auszuweichen.

Erst vor rund einem Jahr war der Nord-Süd-Tunnel wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten für mehrere Wochen am Stück gesperrt. Nun sind erneut Instandhaltungsarbeiten notwendig. So müssen unter anderem Stopfarbeiten an den im vergangenen Jahr neu verlegten Gleisen durchgeführt werden.