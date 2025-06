Auf wichtigen Bahnstrecken in Thüringen und Sachsen stehen Bauarbeiten an. Das hat Folgen für viele Reisende im Fernverkehr, etwa zwischen Leipzig und München.

Leipzig - Auf erhebliche Einschränkungen müssen sich Bahnkunden in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt in den nächsten Wochen einstellen. Grund sind Brückenbauarbeiten in Thüringen und Bauarbeiten auf der Strecke Leipzig-Dresden. Betroffen sind zahlreiche ICE-Linien über Leipzig, Halle und Erfurt sowie die IC-Verbindungen Nürnberg-Leipzig und Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg.

Zunächst wird nach Angaben der Deutschen Bahn vom 23. bis 29. Juni auf der Strecke Leipzig-Dresden der Abschnitt zwischen Dornreichenbach und Dahlen für Erneuerungsarbeiten an den Weichen vollständig gesperrt.

Welche Verbindungen sind betroffen?

Die Züge der ICE-Linie Wiesbaden-Dresden starten und enden deswegen in Leipzig, die Halte in Riesa und Dresden entfallen. Laut Bahn gibt es zwischen Leipzig und Dresden Ersatzbusse und werden einzelne Züge mit einer Fahrzeitverlängerung von bis zu 90 Minuten und ohne Halt in Riesa umgeleitet. Bei der IC-Verbindung Hannover-Dresden fahren die Züge alle zwei Stunden zwischen Leipzig und Dresden auf der Umleitungsstrecke mit Halt in Elsterwerda. Dadurch ergeben sich um 30 bis 60 Minuten veränderte Ankunfts- und Abfahrtzeiten in Dresden.

Längere Fahrzeiten und ein reduziertes Angebot im Fernverkehr gibt es vom 26. Juni bis 12. Juli wegen Brückenbauarbeiten in Thüringen. Deswegen müssen Züge zwischen Leipzig/Halle und Erfurt laut Bahn eine Umleitung fahren. So dauere die Fahrt zwischen Leipzig und München dann bis zu 60 Minuten länger. Zwischen Leipzig und Erfurt seien die Züge rund 20 Minuten länger unterwegs. Auch entfallen Züge wie die Direktverbindungen zwischen Frankfurt/Main und Halle (Saale).