Bahnfahrer müssen umsteigen Bauarbeiten: Zugausfälle zwischen Niedersachsen und NRW

Für Bauarbeiten am Schienennetz fallen am kommenden Wochenende einige Bahnverbindungen in Niedersachsen und dem benachbarten NRW aus. Ersatzbusse fahren und bieten Reisenden teils mehrere Optionen.