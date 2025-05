Zu Zeiten des Bauernkriegs vor 500 Jahren kursierten viele Gerüchte und Fake-News. Eine Ausstellung in Schleusingen will mit einigen Klischees über den blutigen Aufstand aufräumen.

„Bauern an den Mauern“ - Sonderausstellung in Schleusingen

Sonderschau zum Bauernkrieg in Schleusingen zeigt rund 50 Exponate. (Archivbild)

Schleusingen - Dem 500. Jubiläum des Bauernkriegs ist eine neue Sonderausstellung in der Bertholdsburg in Schleusingen gewidmet. Die Schau in den Räumlichkeiten der ehemaligen Hofküche der Bertholdsburg zeichnet ein Bild von den damaligen Ereignissen im Henneberger Land, wie das Naturhistorische Museum mitteilte. Beleuchtet werde dabei insbesondere die herrschaftliche Perspektive des Grafen Wilhelm von Henneberg und seiner Untergebenen.

Zwischen Aufstand und Alltag

In der Hofküche tauschten einst Bedienstete, Einheimische und Fremde Nachrichten über die bewegten Zeiten aus, deren Zeugen sie wurden. Ihre Empfindungen und Ansichten werden unter anderem mit eingesprochenen Tonaufnahmen zum Vorschein gebracht. Zu den rund 50 Ausstellungsstücken gehören den Angaben nach auch Schlachtschwerter, Schriftdokumente sowie eine opulente Schützenkette.

„Wir wollen mit alten Klischees aufräumen und ein differenziertes Bild von den damaligen Ereignissen zeigen, die vielschichtig waren“, betonte Janis Witowski, stellvertretender Direktor des Naturhistorischen Museums. Dabei werde auch deutlich, wie bereits 1525 Informationen instrumentalisiert worden seien - etwa über die Zerstörung zahlreicher Klöster, um so Stimmung gegen die Bauernaufstände zu machen.

Die Ausstellung „Bauern an den Mauern. Die Residenzstadt Schleusingen im Bauernkrieg von 1525“ sollte am frühen Vormittag eröffnet werden. Sie ist bis zum 9. November zu besichtigen. Die Schau ist Bestandteil des Kooperationsprojektes „1525! Bauernkrieg im Henneberger Land“ der Museen Münnerstadt, Kloster Veßra, Schmalkalden, Schleusingen, Veste Heldburg, dem Stadtarchiv Schweinfurt und dem Hennebergisch-Fränkischen Geschichtsverein.