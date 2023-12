Bauern-Demo in Berlin verläuft ohne Zwischenfälle

Berlin - Die Bauern-Demo in Berlin ist am Montag ohne Zwischenfälle oder Staus verlaufen. Einige Landwirte sollen allerdings ihren Mist auf der Straße abgeladen haben, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

An der Demonstration am Brandenburger Tor nahmen nach Veranstalterangaben 8000 bis 10.000 Menschen teil, mehr als 3000 Traktoren sollen in die Hauptstadt gerollt sein. Laut Polizei waren es allerdings nur 6600 Teilnehmer und 1700 Traktoren.

Aus Protest gegen die vorgesehene Streichung von Steuervergünstigungen machten am Montag tausende Landwirte in Berlin gegen die Bundesregierung mobil.