Landwirte versammeln sich mit 37 Traktoren vor dem Zentrallager in Cloppenburg und stoppen kurzzeitig den Lieferverkehr. Ihr Protest richtet sich gegen die Preise des Discounters.

Cloppenburg - 37 Traktoren haben sich vor dem Lidl-Zentrallager in Cloppenburg versammelt und kurzzeitig den Lieferverkehr blockiert. Von Sonntagabend bis in die frühen Morgenstunden demonstrierten Landwirte vor allem gegen die Milch- und Butterpreise des Discounters vor dem Zentrallager in Cloppenburg, wie die Polizei mitteilte. Im Zuge der Versammlung kam es auch zum Gespräch zwischen Demonstrierenden und dem Leiter des Zentrallagers.

Bei einsetzendem Lieferverkehr sorgten die Traktoren für eine kurzzeitige Blockade, welche jedoch von der Polizei aufgelöst wurde. Andernorts kam es am Wochenende zu ähnlichen Protesten.

Warum die Landwirte protestieren

Butter ist derzeit so günstig wie lange nicht. Die Handelsketten haben die Preise kürzlich erneut reduziert. Ein 250-Gramm-Stück Deutscher Markenbutter der Eigenmarken kostet inzwischen weniger als einen Euro. Grund ist der günstigere Weltmarktpreis für Milch. Bei den Molkereien wurde zuletzt mehr Milch angeliefert als im Vorjahreszeitraum, zudem ist der Fettgehalt gestiegen. Bauernvertreter warnen, viele Betriebe könnten notwendige Investitionen nicht mehr stemmen.