Magdeburg - Landwirte in Sachsen-Anhalt wollen sich an der bundesweiten Protestwoche beteiligen und haben für den 8. Januar zu Demonstrationen aufgerufen. Zu Beginn der Aktionswoche werde es zwei Kundgebungen geben, teilte der Bauernverband am Samstag mit. Eine werde in Magdeburg, die andere in Halle stattfinden. Dazu würden Hunderte Landwirte erwartet. Für die Proteste haben sich verschiedene Interessenvertretungen der Landwirte zusammengetan.

Der Präsident des Bauernverbands Sachsen-Anhalt, Olaf Feuerborn, erklärte: „Die Bundesregierung hat es mit ihrem Haushaltsentwurf geschafft, die Landwirtinnen und Landwirte geschlossen gegen sich aufzubringen.“ Unter anderem kritisieren die Landwirte die geplante Streichung der Beihilfe für Agrardiesel und der Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge.