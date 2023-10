Erfurt - Die Ernte von Mais hat nach Angaben des Bauernverbandes in großen Teilen Thüringens begonnen. Insgesamt sei in diesem Jahr auf rund 53.000 Hektar der sogenannte Silomais angebaut worden. Das seien knapp sieben Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Fläche, teilte der Bauernverband am Mittwoch in Erfurt mit. Er warb bei Autofahrern um Verständnis, dass in den kommenden Wochen vermehrt langsam fahrende Erntemaschinen sowie Traktoren mit Anhängern auf den Straßen unterwegs sein werden.

Silomais spielt laut Verband eine wichtige Rolle in der Fruchtfolge auf den Ackerflächen - sein Anbau helfe, die Ausbreitung von Krankheiten und Schädlingen beim Getreide zu unterbrechen. Zudem diene er als Futter für Rinder und Milchkühe sowie zu Erzeugung von Biogas in entsprechenden Anlagen.