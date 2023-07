Senftenberg - Ein Baum ist in Hosena (Oberspreewald-Lausitz) auf ein Auto gekracht und hat drei Menschen schwer verletzt. Nach Polizeiangaben vom Dienstag waren die Insassen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren in der vergangenen Nacht bei Sturmböen in dem Ortsteil bei Senftenberg unterwegs, als der Baum herabstürzte und das Auto traf. Sie wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auch auf der A13 zwischen Baruth (Teltow-Fläming) und Teupitz (Dahme-Spreewald) kam es zu einem wetterbedingten Unfall. Ein Auto mit Anhänger wurde durch den Wind erfasst und aus der Fahrspur gedrückt, so dass das Fahrzeug mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Fünf Felder der Schutzeinrichtung wurden zerstört. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrtüchtig. Wegen Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Berlin zeitweise gesperrt.