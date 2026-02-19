Durchatmen kann der FC Augsburg in der Bundesliga noch nicht. Mit dem VfL Wolfsburg und dessen Topscorer Mohammed Amoura wartet ein unbequemer Gegner.

Augsburg - Der VfL Wolfsburg steht nach Einschätzung von Augsburgs Trainer Manuel Baum in der Tabelle der Fußball-Bundesliga irgendwie falsch. Der Werksclub verfüge über „brutale individuelle Qualität“, bemerkte Baum und nannte Spieler wie Christian Eriksen oder Mohammed Amoura. „Das Gefühl ist: Sie haben sich gerade in der Tabelle ein bisschen verlaufen. Von der Qualität her gehören sie ganz woanders hin.“

Die Wolfsburger sind nur Tabellen-15., der FC Augsburg ist vor dem Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit fünf Zählern mehr Elfter. „Wir sind gewarnt“, sagte Baum vor dem Aufeinandertreffen in Niedersachsen.

Zwei Siege am Stück?

Die Augsburger konnten aus den vergangenen vier Spielen drei Siege holen und haben Selbstvertrauen. „Alle haben richtig Bock drauf, in Wolfsburg nachzulegen“, kündigte Baum an. Das Ziel: Nach dem 1:0 gegen den 1. FC Heidenheim vor einer Woche mit einem Dreier in Wolfsburg erst zum zweiten Mal in dieser Saison zwei Siege am Stück holen. „Jetzt wollen wir es nochmal schaffen“, sagte Baum. Zuletzt Ende Januar waren den Augsburgern gegen den FC Bayern und FC St. Pauli zwei Erfolge nacheinander gelungen.

Ungewissheit bei Matsima

Auf Wolfsburgs Topscorer Amoura müssen die Augsburger besonders aufpassen. „Er verbindet zwei Sachen: Tempo und Technik. Er kann sein Tempo nicht nur geradlinig einsetzen, sondern er hat auch Rhythmuswechsel in den Bewegungen drin, was es extrem schwierig macht, ihn alleine zu verteidigen“, erläuterte Baum.

Verzichten muss der Augsburger Coach weiter nur auf die beiden verletzten Abwehrspieler Jeffrey Gouweleeuw (Innenbandriss im Knie) und Chrislain Matsima (Sehnenabriss im Oberschenkel). „Wir müssen bei ihm aufpassen, er ist ein High Potential“, sagte Baum über Matsima, der im schlimmsten Fall sogar bis zum Saisonende ausfallen könnte.