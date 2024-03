Zella-Mehlis - Unbekannte haben bei einem Einbruch in eine Firma in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) mehrere Baumaschinen gestohlen und einen Schaden von über 100.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen die Täter zwischen Freitag- und Samstagnachmittag in das Gebäude ein. Neben Bauutensilien stahlen sie dabei auch Maschinen wie Rüttelplatten, Notstromaggregate und Fugenschneider. Ersten Erkenntnissen zufolge nutzten die Täter für den Transport ein Auto, einen Transporter oder Lkw. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.