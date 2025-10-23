In Nebra stehlen unbekannte Täter Handwerksmaterial im großen Stil. Die Polizei vermutet, dass die Täter mit einem Lastwagen flüchteten.

Nebra - Unbekannte haben bei einem Einbruch in eine Firma in Nebra (Unstrut) im Burgenlandkreis Handwerksmaterial im Wert von rund 16.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Einbruch am Mittwoch auf, woraufhin die geschädigte Firma die Beamten verständigte.

Entwendet wurden nach Angaben der Firma Mörtel, Dachpappe, Gerüstteile und Maschendraht. Nach bisherigen Erkenntnissen sei davon auszugehen, dass die Täter die Gegenstände mit einem Lastwagen abtransportiert haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, konnte bislang jedoch keine weiteren Angaben zu dem Vorfall machen.