Ilsenburg - Wegen umgestürzter Bäume im Landkreis Harz wurde die Feuerwehr den Samstag über mehrfach zu Einsätzen gerufen. Unter anderem stürzte ein Baum am Waldhotel Ilsenburg auf einen Transporter, teilte ein Sprecher der Leitstelle mit. Verletzt wurde niemand. Ein weiterer Baum stürzte auf eine Holzbrücke, in deren Nähe mehrere Wanderwege beginnen. Wie auf Fotos in den Sozialen Netzwerken zu sehen war, wurde dabei das Geländer der Brücke beschädigt. Insgesamt wurden die Feuerwehren nach eigenen Angaben zu zehn Einsätzen gerufen. Dabei habe es sich aber größtenteils um kleinere Fälle gehandelt.