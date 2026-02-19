Berlin - Union-Trainer Steffen Baumgart will mit seinem strauchelnden Team möglichst schnell wieder von der Fehler-Analyse in die Umsetzung kommen. „Du behebst es nur, indem du es machst“, sagte der 54-Jährige vor dem Heimspiel der Berliner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen.

„Das ist wie früher in der Schule, wenn der Lehrer sagt: "Lernst du?" und du lernst nicht, ist es eine schlechte Note. Da brauchst du hinterher nicht mehr anfangen, ist zu spät“, erklärte Baumgart, dessen Mannschaft in diesem Jahr in der Bundesliga noch nicht gewonnen hat. Der Vorsprung auf die Abstiegsregion ist auf sechs Punkte geschmolzen.

Baumgart widerspricht

Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein hatte zuvor in einer Medienrunde davon gesprochen, dass dem Team aktuell der absolute Wille fehle. Das wollte sein Trainer so nicht gelten lassen. Es gehe eher um falsche Entscheidungen. „Wir sind ganz klar bei uns, wir müssen die Dinge, die wir wirklich gut machen, wieder besser machen.“

Dass sich die Leverkusener im Verlauf der Saison immer mehr gefunden hätten, sei für ihn angesichts des großen Umbruchs im Sommer keine Überraschung, so Baumgart. „Sie sind eine Mannschaft, die Fehler vom Gegner richtig ausnutzt, die den Gegner richtig leiden lassen kann mit ihrem Ballbesitz“, sagte er.