Union-Trainer Baumgart kehrt an seine alte Wirkungsstätte in Köln zurück - für ihn wird das Spiel im Rheinland besonders. Die Berliner wollen mit einem weiteren Sieg auf 21 Punkte kommen.

Berlin - Der 1. FC Union will zum Jahresabschluss in Köln seine gute Position in der Bundesliga festigen. Für Cheftrainer Steffen Baumgart ist die Partie der Berliner im Rheinland am Samstag (15.30 Uhr/Sky) etwas Besonderes. Er trainierte den FC von 2021 bis 2023.

Nach dem überzeugenden Sieg gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig (3:1) am vergangenen Spieltag hat Baumgart wenig Gründe, viele Veränderungen vorzunehmen. Kapitän Christopher Trimmel dürfte den gelb-gesperrten Janik Haberer ersetzen. Mit dem zweiten Sieg in Serie käme Union auf 21 Zähler. Aktuell sind die Köpenicker Achter. Aufsteiger Köln liegt vor dem Spieltag knapp dahinter auf Rang zehn, wartet aber seit fünf Spielen auf einen Sieg.