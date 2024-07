In den vergangenen Jahren haben die Baupreise deutlich angezogen. Nun scheint der Trend etwas aufgehalten zu sein. Für Bauherren ist das dennoch kein Grund zur Entspannung.

Erfurt - Nach der Kostenexplosion der vergangenen Jahre bleiben die Baupreise in Thüringen auf hohem Niveau. Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden lagen im Mai 2024 um 2,8 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte. Damit lag die Jahresteuerung zwar so niedrig wie seit 2021 nicht mehr. Seitdem hat sich das Bauen laut Landesamt aber auch um etwa 40 Prozent verteuert.

Im Vergleich zum Mai 2023 blieben die Kosten für Rohbauarbeiten nahezu konstant. Erdarbeiten oder Mauerarbeiten verteuerten sich leicht, während die Preise für Gerüstarbeiten oder Zimmerarbeiten leicht nachließen. Teurer wurde es bei den Ausbauarbeiten. Hier legten die Preise für Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen sowie für Maler und Lackierarbeiten um je rund neun Prozent zu.